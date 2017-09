Trosa: Tåg kolliderade med stridsvagn

Ett tåg har kolliderat med en stridsvagn söder om Vagnhärad väster om Trosa. Enligt uppgifter ska tåget ha spårat ur men stå upp. Enligt uppgifter ska flera peroner ha skadats och en större räddningsstyrka är på väg till platsen.

