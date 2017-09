Trosa: Minst tre skadade och många chockade

Uppdatering: Minst tre personer ska vara skadade vid olyckan tidigare mellan ett stridsfordon och ett tåg mellan Vagnhärad och Västerljung. En person ska ha transporterats i ambulanshelikopter till sjukhus med allvarligare skador. Ett stort antal personer har chockats av händelsen. Det ska ha varit ett lokaltåg som trafikerar Stockholm – Nyköping som var med om olyckan som orsakat stora tågproblem just nu.

