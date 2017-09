Älvsbyn: En omkom i helikopterolycka

Sjö- och flygräddningscentralen ringde på eftermiddagen om en nödsändare från en helikopter som larmar i Älvsby-trakten. Under eftersöksfasen har polisen biträtt sjö-och flygräddningscentralen. Vid 15:30 påträffas helikoptern havererad strax söder om Älvsbyn. Två personer ska ha färdats i helikoptern, en av dessa uppges ha omkommit uppger SVT Norrbotten på sin sida. Polis har spärrat av och bevakar olycksplatsen. Statens haverikommission är informerad om olyckan.

