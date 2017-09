Malmö: Man rånad och misshandlad

En man i 40-årsåldern blev vid 21.30-tiden knivskuren vid ett rån vid Fosievägen i Malmö. Två gärningsmän ska ha lämnat platsen på moped. Polis skickades till platsen för kontroll. Vad som tillgripits är inledningsvis okänt. Mannen fördes med ambulans till sjukhus.

