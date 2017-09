Göteborg: Pressbyrån rånad i Angered

Polis larmades ikväll till Pressbyrån vid Angereds torg. En maskerad man har varit inne i butiken och hotat en anställd och även en kund med ett pistolliknande föremål. Rånaren har fått med sig kontanter innan han sprang ut ur butiken. En väktare tog upp jakten efter rånaren men denne han undkomma bortom Angereds arena. Inga uppgifter om att någon skadats fysiskt vid rånet.

Polisen sökte med flera patruller och hund i området efter den ensamme rånaren dock utan resultat.

