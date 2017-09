Södertälje: Brand i container och personbilar

Räddningstjänst och polis har larmats till Fornhöjdsvägen i Södertälje där det ska brinna i en fristående container. Enligt uppgifter ska det även brinna i en personbil på Fornbacken inte långt därifrån. Även vid Bollvägen vid Kringlanskolan uppges en personbil brinna.

Both comments and pings are currently closed.