Ludvika: Älgolycka på riksväg 50

En älgolycka inträffade i natt på riksväg 50 nära Persbo norr om Ludvika. Ambulans och räddningstjänst kallades till platsen och enligt ännu obekräftade uppgifter ska en person ha skadats och förts till sjukhus.

Both comments and pings are currently closed.