Malmö: Två skjutna på Ramels väg

En uppringare ringde polisen vid midnatt och berättar om skottlossning på Ramels väg i Malmö och några personer ska vara skadade. Polis skickas till platsen och två skadade anträffas. Platsen säkras och ambulans skickas fram. Förhör med vittnen påbörjas och platsen kommer att spärras av. De skadade är två män och dessa förs med ambulans till sjukhus dit också polis medföljer. Brottsplatsen är avspärrad i väntan på teknisk undersökning och dörrknackning i intilliggande fastigheter påbörjades.

