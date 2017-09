Gävle: Singelolycka på E4

En singelolycka inträffade vid 04.30-tiden på E4 vid västra avfarten till Gävle. Olyckan ska ha inträffat i norrgående färdriktning och Trafikverket uppgav att avfartsrampen var avstängd under räddningsarbetet. Det finns inga uppgifter om skadeläget på de som färdades i fordonet.

