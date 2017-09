Borlänge: Trafikolycka på riksväg 70

En trafikolycka mellan två fordon inträffade på eftermiddagen på riksväg 70 i södra utkanten av Borlänge. Enligt uppgifter ska två personbilar frontalkolliderat och minst en person uppges ha förts till sjukhus.

Both comments and pings are currently closed.