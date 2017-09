Upplands-Väsby: Skadad person påträffad utomhus i Fresta.

En man har kommit till anmälarens tomt och uppgivit att han blivit misshandlad. Det är initialt okänt var brottsplatsen är eller vilka som skulle vara gärningspersoner. Flera patruller, bl.a hundpatruller och helikopter skickades till platsen och försökte utreda vad som hänt. Den skadade är förd till sjukhus med sårskador på kroppen.

