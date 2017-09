Kristianstad: Lastbil och personbil i krock i Åhus

Polis och räddningstjänst larmades ikväll med anledning av att en personbil och lastbil kolliderat vid korsningen Niklasgatan och Äspetvägen i Åhus. Det finns inga uppgifter om någon person behövde föras till sjukhus.

