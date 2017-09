Stenungsund: Älgolycka på gamla E6

Två vuxna och två barn var på onsdagskvällen inblandade i en viltolycka på länsväg 650, gamla E6 vid Ucklum i Stenungsund. Personbilen kolliderade med en älg. Bilen fick materiella skador, men barnfamiljen ska ha klarat sig utan några fysiska skador. Älgen försvann efter olyckan och söks nu i området av en viltvårdare.

