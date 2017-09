Norrköping: Ursäkta röran – Omställning pågår

Det är benämningen på en ny tänkvärd Utställning på Arbetets Museum i Norrköping Arbetets Museum i Norrköping i Norrköping samlar inte på gamla föremål utan försöker att anordna aktuella teman kopplade till arbetsliv och som är aktuella idag år 2017! En nyss öppnad utställning ännu ett bevis på deras förmåga.

Sedan den 22 september så är på markplan en ny utställning installerad ”Ursäkta röran – omställning pågår”! De allra flesta som idag ör verksamma i ett yrkesliv kommer att känna igen sig i utställningen som mera kanske lämpar sig som workshop för grupper i förändring. Utställningen bygger på samarbete med väldigt många av arbetsmarknadens parter och har finansierats av AFA-pension.

Man får utanför lokalen en påminnelse om att det är något av en flyttning på gång då man möts av flyttkartonger staplade på varandra som skildrar ”Ursäkta röran – Omställning pågår!” När man kommer in i utställningshallen möts man av det typiska omklädningsrummet men inbjuds också till ett bildspel som man inte bör missa! I synnerhet om man är en yngre besökare. Många av de miljöer som visas där, och för all del också senare är för många yngre en okänd tid som kan vara bra att ha med sig i sina egna framtidsplaner!

Museet har byggt upp ett antal rum och platser för insikt och begrundan. Redan vid ingången så får man en bild av en vanlig arbetsplats – omklädningsskåp och ombyteskläder, även om bänken emellan skåpen saknades. En viktig del i utställningen är också direkt vid ingången! Det är ett bildspel som visar hur arbetslivet varit och hur det förändrats över tid. I utställningen möter man beskrivningar över ett antal historiska förändringar i arbetslivet och inser också att det hela tiden sker förändringar eller som man säger ”Omställning pågår”.

Är det stora förändringar som är viktiga eller är det små vardagliga justeringar som är viktiga och svåra för arbetskamraterna? Den workshop som Arbetets Museum håller för bokade grupper, i anslutning till utställningen, är ett tvåtimmarsprogram under ledning av museipedagogen Christine Mars. Deltagarna får då ibland annat fikarummet, lärosalen, laboratorium med flera temarum. Möjligheterna att reflektera över samarbete och utveckling på den egna arbetsplatsen är många!

Arbetets museum har genom åren blivit en föregångare när det gäller utställningar som beskriver arbetslivet i dag och förändringar som sker och denna gång i samverkan med många av arbetsmarknadens parter. Finansieringen av utställningen har skett av AFA-försäkring.

En bedömning av utställningen är att den är viktig för alla enskilda som är fundersamma över en kommande förändring på sin egen arbetsplats och viktig för anställda i företag/organisationer. På ett objektivt sätt kan man få insikt i hur en förändring på sin arbetsplats kan vara nödvändig och bra Utställningen visas till den 6 maj 2018. Text & foto: Sven Åke Molund

