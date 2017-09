Vellinge: Brand i villa

Polis och räddningstjänst beordras sent på onsdagskvällen till Malmövägen i Vellinge med anledning av en brand i byggnad. Platsen kring Lindesgården spärras av under släckningsarbetet och trafiken på Malmövägen stängs av. Inga personskador rapporteras inledningsvis. Enligt uppgift från räddningstjänsten straxt före midnatt går det inte att rädda byggnaden och den kommer att få brinna ner. En person har evakuerats.

