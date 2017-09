Malmö: Man skottskadad

Polis beordras till akuten på Malmö universitetssjukhus sent på onsdagskvällen med anledning av att en man kommit in med en misstänkt skottskada. Den skadade mannen vill inte samarbeta med polis. Efter att mannen blivit omplåstrad av sjukhuspersonal så skrivs han ut från sjukhuset. Ingen brottsplats är känd. Initial brottsrubricering är grov misshande

