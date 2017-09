Skellefteå: Trafikolycka i Bergsbyn

En trafikolycka har inträffat i Bergsbyn utanför Skellefteå. Enligt polisen har två personbilar kolliderat efter Järnvägsleden. Samtliga tre inblandade personer är utanför sina bilar, men bilarna uppges stå dåligt till på vägen. Två personer kommer åka med till sjukhus. Skadeläget är dock oklart.

