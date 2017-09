Sundsvall: Drunkningstillbud

Räddningstjänsten samt ambulans har larmats till korsningen Sjögata och Ågatan i Sundsvall där en person har fallit i vattnet nedanför kyrkan. Enligt uppgifter ska man ha lyckats kasta ner en livboj till den drabbade i väntan på räddningsenheterna.

