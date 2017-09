Vellinge: Ny brand i byggnad

Det har brunnit under natten i ett flerfamiljsboende i Vellinge uppger Räddningstjänsten Syd. Det är tredje branden på tre dagar. Enligt uppgifter ska man ha påträffat flera mindre brandhärdar. Ingen person ska ha kommit till skada och skadorna på fastigheten ska varit begränsade.

