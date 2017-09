Enköping: Efterföljande slutade i Västerås

Polisen i Enköping hade i natt ett efterföljande på en personbil. Enligt polisen var det tre män som var med i bilen och som vägrade att stanna för polisen vid en rutinkontroll. Fordonet kunde till slut stoppas i Västerås. De tre männen som är i 25-30 års åldern är kända av polisen sedan tidigare.

