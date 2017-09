Osby: Misstänkt helikopterolycka

Räddningsenheter är på väg till en plats öster om Loshult norr om Osby där en person har uppfattat det som det har inträffat en helikopterolycka. Det är dock mycket osäkra uppgifter i nuläget. Uppdatering: Det ska vara en mindre helikopter uppger Flyg & Sjöräddningscentralen i Göteborg. En person ska ha ådragit sig lindrigare skador vid händelsen.

