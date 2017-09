Helsingborg: Smitning från trafikolycka

En trafikolycka inträffade ikväll på en parkeringsplats utanför ett köpcentrum på Björkavägen i Helsingborg där en personbil kolliderade med en fotgängare. Eventuellt ska det röra sig om personal från en livsmedelsbutik som sprungit efter en snattare och dragits med av bilen. Innan gärningsmannen lämnar platsen kolliderar han med en annan personbil på platsen. Denna måste senare bärgas från platsen. Det är okänt om någon kommit till skada. Polisen skickades till platsen för att prata med den drabbade samt vittnen.

