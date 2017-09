Norrköping: Kulturnatten på gång

I många år är Kulturnatten i Norrköping en folkfest som samlar tusentals besökare till de olika programmen. Problemet för de flesta är att man vill vara på minst 5 olika ställen samtidigt då programutbudet är så stort.

Ett par museum kan vara värda att nämna och det är ”Kuskbostaden” som ligger i anslutning till Hemgården och det är ”Kyrkomuseet” på gården vid Kyrkans hus. Normalt har dessa museum inte fasta öppettider, men på kulturnatten är de öppna under eftermiddagen.

Kuskbostaden speglar hur bostaden var där kusken Carl Gottfrid Carlsson bodde en gång i tiden. Kyrkomuseet visar upp gamla föremål och visar miljöer och ceremonier i ett historiskt perspektiv. I år har man konfirmation som tema.

I anslutning till uppmärksammandet av att Finland i år firar 100 år av självständighet så sker också ett antal aktiviteter under kulturnatten. Norrköpings Stadsmuseum har vernissage för en stor fotoutställning ”Med lapp om halsen – de finska krigsbarnens långa resa”.



Kulturskolan har en konsert i Hörsalen med finsk folkmusik och Norrköpings Konstmuseum har vernissage av en utställning med koppling till 100-årsfirandet ”Förstärkt verklighet”. Musik och teater finns det stort utbud av liksom konst i olika former. Länk till kulturnatten; https://www.kulturnattennorrkoping.se/ Text & foto: Sven Åke Molund

