Norrköping: Vindsbrand på St: Persgatan

Kl. 22:41 inkom larm om en brand i ett flerfamiljshus på S:t Persgatan i centrala Norrköping. Enligt den initiala informationen skulle det ryka från taket och räddningstjänst och ambulans var på väg. När räddningstjänsten kom på plats rapporterade de in om att de såg såväl rök som lågor. Branden har av ännu okänd anledning brutit ut på vinden i fastigheten, räddningstjänsten håller i skrivande stund på med släckningsarbetet. De boende i fastigheten har evakuerats och hänvisas till en lokal i närheten, tillhörande ett fastighetsbolag. Polisen biträder med avspärrning av kvarteret där det brinner för att ge räddningstjänsten så god arbetsro som möjligt, samt med att flytta ett antal bilar som stod parkerade så att de var i vägen för räddningstjänstens fordon på den smala gatan skriver polisen på sin sida.

