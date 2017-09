Västerås: Singelolycka på Metallverksgatan

En singelolycka inträffade vid 02.30-tiden på Metallverksgatan i höjd med NetonNet i Västerås. Ambulans och räddningstjänst kallades till platsen. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska ingen person ådragit sig några allvarligare skador.

