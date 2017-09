Norrköping: Branden misstänks vara anlagd

Släckningsarbetet är numera avslutat vid branden på St Persgatan i Norrköping. Räddningstjänsten har kvar en begränsad styrka på platsen för efterarbete/bevakning under natten. Med anledning av att det var flera brandhärdar på vinden misstänks branden vara anlagd och polisen har inlett en förundersökning gällande mordbrand. Platsen är avspärrad för teknisk undersökning. Ingen person skadades vid branden.

