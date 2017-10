Klippan: Singelolycka på riksväg 21

En singelolycka inträffade straxt efter tre på riksväg 21 väster om Klippan. Enligt de första uppgifterna ska en personbil ha kört in i mitträcket. Det finns i nuläget inga uppgifter om eventuella personskador.

