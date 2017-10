Valdemarsvik: Singelolycka på E22

En singelolycka inträffade straxt efter fem på E22 norr om Mossebo utanför Valdemarsvik. Enligt de första uppgifterna ska fordonet ha väjt för ett djur och kört in i mitträcket. Om någon person skadades vid händelsen har i skrivande stund inte framkommit.

