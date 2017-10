Norrköping: Person i Motala ström

Ambulans och räddningstjänst med dykare larmades i natt till Motala ström nära Saltängsbron där en person uppges ha hamnat i vattnet. Enligt Räddningstjänsten ska personen ifråga varit uppe på land igen när man kom på plats. Det är oklart om denne behövde föras till sjukhus.

Both comments and pings are currently closed.