Mark: Singelolycka på Boråsvägen

En singelolycka inträffade straxt före halv sex på morgonen på Boråsvägen i höjd med polisstation i Kinna. Ambulans och räddningstjänst larmades till platsen. Enligt uppgifter ska fordonet kört av vägen och voltat ner på en cykelbana. Enligt ännu obkeräftade uppgifter ska en person ådragit sig allvarligare skador och fördes med ambulanshelikopter till sjukhus.

Both comments and pings are currently closed.