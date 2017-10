Linköping: Man utsatt för misshandel

En man utsattes i natt för en misshandel i centrala Linköping uppger polisen. Mannen ska ha blivit påhoppad av flera för honom okända gärningsmän. Han transporterades av polispatrullen upp till sjukhus då han bland annat fått ett jack i huvudet.

Both comments and pings are currently closed.