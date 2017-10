Värnamo/Skillingaryd: Flera inbrott

Mellan kl. 02.00 och 02.45 inkom larm om tre inbrott som inträffat utmed E4 söder om Jönköping. Det rörde sig om en bensinstation i Skillingaryd och två Golfklubbar, en i Skillingaryd och en i Värnamo, som haft inbrott. Då det kunde misstänkas att det rörde sig om samma gärningsmän vid samtliga tillfällen inleddes en spaningsinsats som till slut ledde till att två misstänkta gärningsmän kunde gripas vid 03-tiden när de var i färd med att begå ännu ett inbrott i en bensinstation, denna gång i Lagan, strax norr om Ljungby i Region Syd. Ytterligare två misstänkta gärningsmän lyckades smita från platsen och en sökinsats i samverkan med Region Syd pågår. De gripna är i 25-30-årsåldern. Med anledning av den pågående insatsen kan ärendet inte kommenteras ytterligare just nu uppger polisen på sin sida på morgonen.

Both comments and pings are currently closed.