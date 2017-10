Sollefteå: Fordon körde ner i älven

Polis, ambulans samt räddningstjänsten larmades vid 12.30-tiden till Klovsta, Grönvallen där en fyrhjuligt fordon kört ner i älven. Utryckningsfordon har nyligen kommit på plats och någon ytterligare information finns för närvarande inte.

