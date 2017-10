Malmö: Kraftig smäll vid skola

Polis och räddningstjänst larmades ikväll till Kroksbäcksskolan på Hyllevångsvägen i Malmö efter larm om att man hört en kraftig smäll och därefter sett rökutveckling från en källare. Vid framkomsten kunde man dock inte finna några skador och polisen misstänker att det kan ha varit någon form av kraftigare smällare som kastats vid platsen.

