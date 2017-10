Malmö: Explosion utanför Restaurang

Flera uppringare berättar om en hög smäll från Föreningsgatan i Malmö. Vid kontroll visar det sig att en dörr till en restaurang skadats i en explosion. Inga skadade personer har anträffats. Platsen har spärrats av i väntan på teknisk undersökning.

