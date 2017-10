Solna: Man anträffad skottskadad

Polis kallades på förmiddagetn till Odlingsvägen i Bergshamra där en man blivit skottskadad i benet. Enligt polisen ska mannen ha jagats av en person. Förövaren sprang från platsen över Bergshamraleden i riktning mot centrum. Skador på mannen ger för handen att kraftigare vapen än luftvapen kan ha använts. Brottsrubriceringen ändras till grov misshandel. Den skadade har förts till sjukhus. Polispatruller arbetar på platsen och spanar efter förövaren. Hundpatrull söker spår.

