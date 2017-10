Västerås: Misstänkt mord

Idag vid 13.30-tiden kallades polis till en adress i Västerås. I lägenheten anträffades en livlös person som konstaterades vara avliden. Den avlidne är en man som är född 1992. Omständigheter i samband med anträffande av den avlidne gjorde att det beslutades att starta en förundersökning avseende mord alternativt dråp. En man född 1987 är i nuläget gripen som skäligen misstänkt för mord alternativt dråp.

