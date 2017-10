Linköping: Lastbilsolycka

Straxt före fyra larmades polisen till Grenadjärgatan i Linköping där det ska ha inträffat en trafikolycka. Enligt larmet ska en lastbil har kört emot viadukten. Enligt SOS ska det vara totalstopp i trafiken. Trafikanter, speciellt bilister ombeds att välja annan väg den närmaste tiden uppger polisen på sin sida.

