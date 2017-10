Kiruna: Räddningsinsats i Sautusjärvi

På eftermiddagen larmades räddningsenheter till Sautusjärvi öster om Kiruna. Enligt initiala uppgifter har två personer ramlat i vattnet i sjön Sautusjärvi. En räddningsinsats har inletts och helikopter beräknas vara på plats vid 14:45. Uppdatering 15:22 Båda personerna har återfunnits. Det finns i nuläget inga ytterligare uppgifter att lämna skriver polisen på sin sida.

