Oskarshamn: Butik utsatt för rån

Polis larmas till en livsmedelsbutik på Stengatan i Oskarashamn ikväll med anledning av ett väpnat rån. En ensam, maskerad gärningsman med ett vapenliknande föremål ska ha rånat butiken. Polis är på plats och arbetar med initiala åtgärder. Det är i nuläget oklart vad som tillgripits i samband med rånet.

Both comments and pings are currently closed.