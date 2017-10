Arboga: Brandtillbud i butik

På Nygatan i Arboga inkommer larm om brand i en butik kl 21.15. Det brinner med öppna lågor. Räddningstjänsten är snabbt på plats och branden kommer under kontroll. Ingen person har kommit till skada. Oklara skador på byggnaden. Förundersökning avseende mordbrand är inledd. Ingen person är gripen uppger polisen.

Both comments and pings are currently closed.