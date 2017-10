Malmö: Explosion på Ramels väg

Flera inringare larmade vid 23,30-tiden polis och uppgav att en hög smäll hörts någonstans inifrån Rosengård. Polis och räddningstjänst skickas till Ramels väg där en korvkiosk och en bil brinner. Initialt är övriga omständigheter oklara. Polis genomför dörrknackning i området. Det finns inga uppgifter om personskador i samband med händelsen.

