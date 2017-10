Härryda: Trafikolycka på riksväg 40

På Riksväg 40 i höjd med Björrödsmotet har flera bilar krockat. Enligt uppgifter skall det vara i riktning mot Göteborg. Räddningstjänst, ambulans samt polis på väg fram till platsen, oklart skadeläge.

Both comments and pings are currently closed.