Linköping: Grovt rån

Polisen larmades i natt till en adress i Sturefors utanför Linköping. En man ska ha ringt på dörren och när en kvinna som bor i huset öppnade, ska hon ha hotats med ett pistolliknande föremål. Gärningsmannen var maskerad, och ska ha tilltvingat sig en mindre summa kontanter. Sedan ska han under hot ha tvingat en man som också bor i huset att köra mot en bankomat i Linköping för att ta ut mer pengar. Mannen och gärningsmannen körde i varsin bil. När de mötte polisbilar som var på väg mot huset i Sturefors, så vände två polisbilar och körde efter. Den hotade mannen stannade sin bil, men gärningsmannen fortsatte mot Linköping, och vägrade att följa polisens order att stanna. Till slut stannade mannen i närheten av korsningen Brokindsleden / Ålerydsvägen, mellan Ekholmen och Johannelund, och sprang från platsen. Eftersom att mannen hade ett pistolliknande föremål, gjorde polispatrullen enligt regelboken och avvaktade förstärkning. Polisen sökte i området med hundpatruller utan att hitta honom. Polisen har spärrat av fastigheten i Sturefors för en brottsplatsundersökning. Även bilen som den misstänkte gärningsmannen körde ska genomgå en teknisk undersökning. Den är tagen i beslag. Polisen arbetar med informationsinhämtning för att försöka få en så klar bild som möjligt om händelseförloppet, samt fortsatt söka efter gärningsmannen. Brottsrubriceringen är i nuläget grovt rån. Paret som bor i huset är en man i 50-årsåldern och en kvinna i 45-årsåldern. Ingen ska ha skadats fysiskt. 12.00 Polisen anträffade en man i 25-årsåldern och en kvinna i 20-årsåldern i en lägenhet i Linköping. De är inte misstänkta, men kan vara av intresse för utredningen. Detta är uppgifter som har framkommit under förmiddagens arbete. Båda hämtades till förhör och har förts till polisstationen uppger polisen idag på middagen.

Both comments and pings are currently closed.