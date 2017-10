Halmstad: Skadeläget oklart för skottskadad

Uppdatering: Skadeläget för den skottskadade mannen i Halmstad är fortfarande oklart uppger polisen ikväll. Många vittnen har hörts och en del tips har kommit in. Två bilar samt en moped som kan vara intressanta i utredningen har tagits i beslag för teknisk undersökning. Den tekniska undersökningen av brottsplatsen kommer snart att inledas. En förundersökning om försök till mord har inletts. Ingen gripen har i nuläget frihetsberövats.

