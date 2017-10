Uppsala: Rån mot matbutik

Samtal kom ikväll in från en mataffär i Stenhagen i Uppsala som precis blivit utsatt för ett rån. En person ska ha kommit in i butiken och tagit tobaksvaror samt hotat personalen. Utanför väntar minst en annan gärningsman och de flyr från platsen. Flera patruller kallas till platsen för att söka efter gärningsmännen. Brottsplatsen spärras av för en teknisk undersökning och en förundersökning gällande rån är inledd.

Both comments and pings are currently closed.