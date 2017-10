Lidköping: Brand i ladugård

Räddningstjänsten larmades i natt till en gård utanför Vinninga där det ska ha börjat brinna i en ladugård. Det är inte känt om det fanns några djur i byggnaden eller hur omfattande branden var. Foto: Torbjörn Axelsson Uppdatering: Enligt uppgifter ska det varit en spannmålsbyggnad som brann kraftigt och inga djur ska ha kommit till skada.

