Avesta: Godståg spårat ur i Krylbo

Ett lok med tre godsvagnar ska ha spårat ur i Krylbo vid stationen. Ingen person har kommit till skada och räddningsenheter är på väg till platsen. Det är oklart vad vagnarna innehåller för gods. Uppdatering: Enligt uppgifter ska vagnarna innehållit någon form av farligt gods. Man har nu konstaterat att samtliga behållare ska ha varit tomma när olyckan inträffade.

