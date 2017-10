Askersund: Lastbilsolycka på riksväg 50

En lastbilsolycka inträffade vid 01-tiden i natt på riksväg 50 nära Stora Asker söder om Askersund. Enligt trafikverket uppstod problem med framkomligheten. Om någon person fick föras till sjukhus har i skrivande stund inte framkommit.

