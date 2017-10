Landskrona: Viltolycka på E6

En viltolycka inträffade i natt på E6 nära Flygeltofta söder om Landskrona. En personbil med fyra personer i ska ha kolliderat med ett rådjur som kom upp på vägen. Det har inte framkommit om någon person behövde föras till sjukhus.

